Primeiro foi a companheira a expô-lo. Agora, foi uma outra mulher. Rúben da Cruz está envolvido numa tremenda polémica da qual poderá nunca mais conseguir afastar-se.

A companheira do DJ, Filipa Falcão, partilhou nas stories do Instagram algumas mensagens que confirmavam uma traição. Pouco tempo depois, surgiu uma outra mulher a dar conta de mensagens enviadas por Rúben.

"Por acaso eu tenho o Rúben bloqueado por me mandar mensagem a convidar para ir para Lisboa para um hotel pago por ele. Há muito homem ridículo mesmo", contou Maria Batista, uma jovem influenciadora que soma mais de 20 mil seguidores, no Instagram.



© Instagram/Maria Batista

Maria acabou por decidir apagar esta publicação, deixando apenas uma outra, dirigida a Madalena Abecasis, que diz ser "muito cusca" e que não compreende por que motivo Rúben "ainda não foi ao telemóvel ver as stories dele".

"Eu acho que ela atirou o telemóvel dele pela janela ou trancou-o no quarto para ele não conseguir apagar as stories", atirou Maria Batista em resposta.



© Instagram/Maria Batista

Importa realçar que a polémica foi iniciada na manhã desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, altura em que Filipa Falcão partilhou nas stories do Instagram mensagens que dão conta de um envolvimento de Rúben da Cruz com uma outra mulher. Essas partilhas surgiram depois na conta de Instagram do DJ e, até ao momento da publicação desta peça, por lá continuam.

