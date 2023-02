O caso da traição de Rúben da Cruz, que foi apanhado e exposto publicamente pela namorada e mãe do filho, Filipa Falcão, tornou-se o tema do momento. Nas redes sociais não se fala de outra coisa, Sofia Ribeiro (ex-namorada do DJ) confessou também ter sido traída por ele e o tema chegou ao 'Jornal Nacional' (da TVI).

O que os menos atentos podem não ter notado é que desde o início da polémica existe um 'fenómeno' a acontecer no Instagram do DJ, onde Filipa partilhou as imagens que mostravam as mensagens trocadas com a amante do companheiro.

Desde o início do escândalo, Rúben da Cruz conquistou mais 14 mil seguidores na sua conta oficial na rede social até ao momento da publicação desta notícia... O que faz com que ainda consiga sair a ganhar com toda a polémica. De 100 mil seguidores, passou em poucas horas para 114 mil.

O 'fenómeno' é facilmente explicável com o facto de os internautas estarem ansiosos por uma reação do DJ, que até ao momento não teve qualquer interação na rede social.

