Rúben da Cruz está a ser acusado de trair a companheira, Filipa Falcão, com que tem um filho em comum. O assunto foi tornado público pela própria Filipa, tendo incentivado Sofia Ribeiro a revelar que também foi traída pelo DJ.

O tema tem dado muito que falar e Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não tardou a deixar o seu comentário.

Depois de ter destacado "lições de vida que podemos tirar do 'Rúben da Cruz gate', 'Pipoca' deixou a dica a Joana Marques para comentar o tema.

"Se não for pedir muito, e não querendo abusar da boa vontade dos envolvidos, mas seria possível o Rúben da Cruz, a mulher e a amante desenvolverem este drama com stories falados? Só para a Joana Marques poder fazer um 'Extremamente Desagradável' com isto. Respeitem o trabalho das pessoas", escreveu.

A publicação foi feita nas stories e Joana Marques não ficou indiferente. "Obrigada, colega", reagiu.

© Instagram

