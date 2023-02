Rúben da Cruz está envolvido numa enorme polémica depois da namorada, agora 'ex', o ter acusado de traição. A 'denúncia' foi feita nas stories do Instagram de Filipa Falcão e, posteriormente, partilhadas na própria conta do DJ (ao que tudo indica, Filipa terá tido acesso ao telemóvel deste, o que pode ajudar a justificar as partilhas).

Não ficando indiferente à polémica, Ana Garcia Martins fez uma publicação na sua página a comentar o sucedido.

"LIÇÕES DE VIDA QUE PODEMOS TIRAR DO 'RUBEN DA CRUZ GATE':

1. Se, por acaso, receberem uma mensagem do vosso amante a meio da noite a perguntar 'contaste a alguém que dormimos juntos?', respondam uma destas coisas:

- 'Quem deseja saber?'

- 'NS/NR'

- 'Deve ser engano, não durmo com ninguém faz agora dois anos. Isso queria eu'

- 'Não tenho este número gravado. Quem fala?'

2. Se fizeram merda, nunca, mas NUNCA tirem os olhos do telemóvel por um segundo que seja. Vão ao ginásio? Levam o telemóvel (até porque, já se sabe, não perdem calorias se não publicarem fotos do treino). Vão ao cocó? Levam o telemóvel. Vão dormir? Põem o telemóvel em cima de um daqueles sensores que apitam quando o bebé para de respirar, sabem? Casos dramáticos exigem medidas drásticas.

3. Antes de fazerem merda, testem os vossos parceiros. Tipo 'amooor… se eu por acaso te traísse… que não vou trair, Deus me livre e guarde que só de pensar nisso até se me baixa a tensão… mas se me pusessem droga na bebida e eu te traísse… o que é que tu eras capaz de fazer?'. Só assim para saberem com o que podem contar.

4. Ponham um código bué difícil de adivinhar no telemóvel. 1234 não é um bom código, Ruben da Cruz.

5. Arranjem bons nomes de código para os vossos amantes. Imaginem, se ele se chamar Carlos, não guardem o contacto como 'Carlos que eu mamei da boca no Urban'. Dá nas vistas. Ponham, sei lá, 'Carlos do Talho'. Assim como assim, há sempre chouriço pelo meio (agora fui brejeira, desculpem).

6. Não se metam em esquemas. Dá sempre merda".

Após a controvérsia estoirar, uma outra mulher revelou mensagens do DJ na qual este, alegadamente, a convida para ir passar uma noite a um hotel em Lisboa.

