O DJ Mastiksoul lançou esta quinta-feira, 20 de junho, em conjunto com o músico Filipe Gonçalves, uma música de apoio à seleção nacional.

A canção intitula-se 'Somos Gigantes' e já faz sucesso nas redes sociais.

"Como português e amante do futebol, senti a necessidade de criar algo que representasse o orgulho e a paixão que todos nós sentimos pela nossa seleção", notou o DJ na legenda da partilha.

Por seu turno, Filipe afirmou: "Recebi uma chamada do Mastiksoul a desafiar-me para escrever uma canção com ele que acima de tudo mostrasse do que somos feitos! Inspirados pela constelação de talento nacional deste grupo de jogadores no Euro 2024, mas também todos aqueles que nos orgulham e inspiram diariamente, desde artistas, médicos, investigadores, escritores, forças de segurança até aos nossos emigrantes que tanto nos orgulham além fronteiras! Esta canção é vossa, é nossa! Que sejamos sempre Gigantes e possamos alcançar os nossos objetivos".

Poderá ouvir a música de seguida:

