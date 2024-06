Lisboa está recheada de artistas, é caso para se dizer. Depois de Joe Jonas, membros dos Jonas Brothers, aparecer nas redes sociais à descoberta da capital portuguesa, eis que se acrescentaram ao 'grupo' duas cantoras bem conhecidas: Olivia Rodrigo e Camila Cabello.

Um vídeo divulgado no TikTok mostra o reencontro das artistas em plena Avenida da Liberdade.

Importa notar que o fim de semana será de trabalho para as duas amigas.

Olivia Rodrigo irá atuar no sábado (22) e no domingo (23) na Altice Arena, enquanto que Camila passará pelo Rock In Rio no domingo (23).

