Os Jonas Brothers têm concerto marcado no Rock in Rio Lisboa este sábado, 22 de junho, e o vocalista da banda já se encontra pela capital portuguesa.

Nas redes sociais vários fãs do trio partilharam registos com Joe Jonas em diversos locais da cidade.

Num primeiro vídeo uma admiradora encontra Joe e o irmão mais novo, Frankie, em plena Lisboa.

Há ainda gravações de outros fãs com o músico no Mercado da Ribeira, Cais do Sodré.

Vale notar que Joe, juntamente com Nick e Kevin Jonas, irão atuar pela 23h45 no Palco Mundo do festival de música.

