Os Jonas Brothers surpreenderam os fãs ao aparecerem numa noite de jogos sobre 'Camp Rock', em Toronto, no Canadá. Além de integrarem uma banda, os irmãos Joe, Nick e Kevin fizeram parte do elenco do filme da Disney.

O registo foi partilhado no canal de YouTube da banda, com um vídeo do momento.

No Instagram, os Jonas também partilharam vídeos dos fãs, reagindo à surpresa. Num desses registos, eles ainda tentam acertar a uma das perguntas da dinâmica.

Recentemente, os Jonas Brothers anunciaram que estão a gravar um filme para a Disney+. A notícia foi recebida com alegria pelos fãs, já que a carreira dos irmãos começou em séries e filmes do Disney Channel nos anos 2000.

Leia Também: "Se eu soubesse, se pudesse ver o futuro, nunca teria saído da Argentina"