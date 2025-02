A namorada do falecido cantor dos One Direction deu uma entrevista exclusiva ao The Sun.

A namorada de Liam Payne quebrou o silêncio sobre os últimos dias do cantor dos One Direction e falou do seu arrependimento por tê-lo deixado sozinho antes da sua morte, na Argentina. A influencer de 25 anos deu uma entrevista exclusiva ao The Sun, na qual respondeu aos críticos que a acusam de abandonar Liam na Argentina, onde ele caiu da varanda de um hotel, em outubro do ano passado. Kate Cassidy afirmou, em lágrimas, que "nunca teria saído da Argentina" se soubesse que a morte do cantor iria acontecer. "Foi um trágico acidente e não, nunca pensei que ele pudesse morrer tão jovem. Obviamente, se eu soubesse, se eu pudesse ver o futuro, eu nunca teria saído da Argentina. Mas nós sempre tivemos vidas separadas. Esta não foi a primeira vez que viajámos separados", revelou. Nesta que foi a sua primeira entrevista desde a tragédia, Kate explicou o porquê de ter abandonado o país onde o casal estava de férias, 'desmascarando' as teorias de que a influencer se tinha ido embora devido a uma discussão com Liam Payne. "Eu tinha uma responsabilidade, nós tínhamos uma responsabilidade. Tínhamos o nosso cão e, obviamente, eu nunca, jamais, pensei que isto ia acontecer", relatou, acrescentando que, quando deixou o namorado, ele "estava bem". Kate acredita que a morte de Liam Payne foi um, de facto, um acidente e que não se tratou de suicídio. "Ainda não parece totalmente real para mim que ele não esteja aqui. Estou a tentar ser o melhor que posso, mas sinto que a minha vida mudou muito. Penso no Liam a cada segundo de cada dia".