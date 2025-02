Kate Cassidy abriu o coração numa entrevista ao The Sun para falar do falecido namorado Liam Payne. Além de ter explicado a razão que a levou a deixar a Argentina mais cedo que o músico, afirmando que "se soubesse, se pudesse ver o futuro, nunca teria saído" do país, partilhou também que o artista morreu antes de cumprir um desejo.

Liam Payne - que morreu após cair da varanda de um hotel em Bueno Aires no ano passado - partiu antes de cumprir o desejo de reunir os One Direction.

"O Liam amava os One Direction. Era uma parte muito grande da vida e carreira dele. Acho que todos tinham esperança que se reunissem em algum momento. O Liam ficaria mais do que feliz se tivesse feito isso. Ele tinha tanto orgulho nos rapazes. Ele amava-os tanto que os via como irmãos. É de ficar de coração partido saber que o fãs nunca mais vão ver os cincos juntos em palco", disse Kate Cassidy.

"2030 assinalaria os 20 anos desde que eles se juntaram pela primeira vez e é muito triste que o Liam nunca mais possa reviver essas memórias", acrescentou.

Os One Direction, recorde-se, foi um grupo musical formado no X Factor em 2010, depois de todos os artistas que compunham a banda - Liam, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik - terem concorrido ao concurso a solo.

