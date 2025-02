A namorada de Liam Payne falou com o The Sun sobre a partida do cantor e contou as razões para ter deixado mais cedo a Argentina.

Kate Cassidy destacou que o casal sempre teve "vidas separadas" e que "tinham uma responsabilidade", o cão de ambos. "Obviamente, se soubesse, se pudesse ver o futuro, nunca teria saído da Argentina", afirmou.

De recordar que Liam Payne morreu em outubro do ano passado, aos 31 anos, depois de ter caído da varanda de um hotel em Buenos Aires.