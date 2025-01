Kate Cassidy, que namorava com Liam Payne desde outubro de 2022, decidiu fazer duas tatuagens em homenagem ao falecido cantor.

De acordo com o Daily Mail, a influencer regressou às redes sociais depois de ter estado afastada durante cerca de três meses, tendo publicado um vídeo no TikTok a mostrar um dia da sua vida.

Entre rotinas de beleza, treino, preparação de refeições ou bons momentos com os patudos, é possível ver as tatuagens que Kate fez em homenagem a Liam. A influencer tem "LP" no marcado no pulso e "444" (um número com um significado especial de Kate e Liam) nas mãos.

Veja o vídeo na publicação abaixo.