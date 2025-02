Os Jonas Brothers deixaram os fãs entusiasmados com a última publicação feita nas suas redes sociais.

"Já passaram 20 anos desde que começámos esta viagem em conjunto. Para nós, parece que foi ontem que estávamos a carregar a mini-van da nossa família com um par de guitarras e CD's de 'It's About Time' para irmos atuar à tarde num centro comercial local para tocar para quem quisesse ouvir", escreveram Nick, Joe e Kevin Jonas.

"Nos anos que se seguiram, vocês deram-se milhares de memórias inesquecíveis. Acordamos todos os dias imensamente gratos por vos ter ao nosso lado há 20 anos."

No longo comunicado, o grupo informa os fãs de que 2025 será um "ano de música", com "música nova dos Jonas Brothers. Música a solo. Um álbum ao vivo. E uma banda sonora. E o Nick regressa à Broadway esta primavera para 'The Last Five Years'", acrescentando ainda que terão um filme festivo que será laçado no outono.

"Esperem muitas mais novidades nos próximos dias e semanas. Do fundo dos nossos corações: obrigado!"

