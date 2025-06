Mastiksoul partilhou duas imagens que retratam a sua luta contra a síndrome compartimental, um diagnóstico "raro" e "grave" que tornou público em outubro de 2024. "Nada dura para sempre", referiu na publicação.

Depois de uma árdua batalha contra um grave diagnóstico, conforme revelou aos fãs em outubro de 2024, eis que Mastiksoul atualizou o seu estado de saúde - e as novidades, segundo o próprio, são de esperança. Esta quarta-feira, dia 18 de junho, o conhecido DJ partilhou duas imagens que o retratam na fase mais frágil da sua vida, ainda numa cama de hospital e a receber tratamentos, e posteriormente, já em 'modo artista'. "Estas fotos têm 7 meses de diferença de uma para a outra, numa lutava pela vida, na outra a vida não sai de mim. Nada dura para sempre, nem o mal, não desistam e sejam firmes. Obrigado a todos que nunca desistiram de mim", escreveu na legenda da publicação. Desde logo foram vários os seguidores que fizeram questão de deixar mensagens de força dirigidas à personalidade na caixa de comentários. "És enorme. Tudo vai correr bem", lê-se. "És e serás sempre um lutador!", acrescentou mais um. "O que não nos mata mano, torna-nos mais fortes, és guerreiro e serás sempre", lê-se ainda. Cinco dias antes, Mastiksoul também partilhou um divertido vídeo no qual aparecia a cantar animado no carro a sua mais recente música - 'Minha Mãe Dizia', no âmbito de um dueto com Bruno Ventura. "Hoje foi assim, alegre e feliz a cantar a música do momento", realçou o músico. Fernando Figueira, nome verdadeiro do artista, ficou conhecido após lançar sucessos como 'Gasosa' e 'Tou na Moda'. Um diagnóstico "raro" e "grave" Em outubro de 2024, o DJ de 47 anos tornou público o seu diagnóstico através de uma partilha nas redes sociais. À época, revelou que se "encontra internado num hospital a receber tratamento", após "ter sido diagnosticado com uma rara e grave condição de saúde, conhecida como síndrome compartimental". "Esta condição requer cuidados médicos intensivos, e o artista está a ser acompanhado de perto por uma equipa de especialistas. Pedimos que respeitem a privacidade de Mastiksoul e sua família neste momento delicado. Agradecemos a compreensão de todos e o apoio que vem sendo manifestado", lia-se num comunicado oficial.

O que é a síndrome compartimental?

Segundo o Manual MSD, a síndrome compartimental "consiste na pressão aumentada do tecido dentro de um compartimento fascial apertado, o que resulta em isquemia do tecido". Um dos sintomas consiste numa "dor exagerada e proporcional ao grau da lesão". Entre as causas comuns estão "fraturas, contusões graves ou lesões por esmagamento e lesão de reperfusão após lesão vascular e reparo".

