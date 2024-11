A polémica sobre o anúncio da Control tem dado que falar nas redes sociais e trazido alguma indignação por parte dos internautas que não gostaram que a publicação tivesse sido apagada.

Na quarta-feira, 13 de novembro, a conhecida Pipoca Mais Doce partilhou a sua visão sobre o caso.

"Está toda a gente a falar sobre o assunto, por isso também vou chegar-me à frente, que eu não perco um bom barraco", começou por escrever na legenda da publicação que se trata, especificamente, do anúncio da marca de preservativos.

"Quando vi a publicação da castanha, achei graça, acho que até pus like e segui com a minha vida. Nunca, em momento algum, atribuí uma conotação negativa, menos ainda transfóbica porque, sinceramente, nunca me pareceu ser esse o posicionamento da marca", prosseguiu Ana Garcia Martins.

E defendeu ainda: "A abordagem costuma ser divertida, disruptiva, desempoeirada, mas nunca achei que resvalasse para o desrespeito ou para o preconceito. Pelo contrário, parece-me até ser uma marca bastante atenta e inclusiva".

Na perspetiva da influencer, o anúncio foi mal interpretado. "A leitura que fiz desta imagem foi: estás com um gajo, fazes-lhe uma abordagem entusiástica à braguilha, e vai-se a ver , tem uma minhoquita em vez de um paio ibérico. Eu só li isto, juro".

"A comunidade transexual considerou que era uma piada ofensiva (quando achas que te estás a envolver com uma mulher e afinal é um homem) e a reação foi tão avassaladora que a Control acabou mesmo por retirar o post. Fez bem? Fez mal? A meu ver, fez mal", assumiu.

Ainda assim, Ana Garcia Martins reconheceu que a sua "leitura" do anúncio vem de "um sítio confortável", uma vez que nunca foi vítima "desse tipo de preconceito". "Provavelmente, quem sente na pele o desrespeito diário, sente-se também mais susceptível e de pé atrás, é muito legítimo".

Em jeito de conclusão, considerou que não podem haver limites no humor. "[...] não pode haver, porque haverá sempre alguém a sentir a sua susceptibilidade afetada, seja qual for o tema. E isso torna o humor inviável".

Ana Garcia Martins pediu aos seguidores que, mediante a sua publicação, se mantivessem civilizados a debater o tema. Várias foram as figuras públicas que reagiram e concordaram com a influencer, desde Iva Domingues, Zé Lopes, Joana Cruz ou Hugo Sousa.

Leia Também: Marco Horácio sobre polémica da Control: "Ao que isto chegou!"

Leia Também: Nilton defende piada polémica da Control. "Não podemos permitir..."