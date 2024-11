Rúben da Cruz está de parabéns esta sexta-feira, 22 de novembro. O DJ completa 38 anos de idade.

Para assinalar a data, partilhou dez fotografias suas, a maior parte quando era criança, na sua conta de Instagram.

"Parabéns para mim, 38 aninhos. É sempre bom recordar a nossa infância e relembrar tudo o que já passámos e vivemos até aqui… As alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, conquistas e todas as aprendizagens… Sou grato a Deus pela família e amigos que tenho! E hoje, para mim, é um dia muito especial, por poder celebrar o meu aniversário com o maior sonho e amor da minha vida, o meu filho Salvador. Hoje é hoje, Amanhã é amanhã… Nunca deixem de viver, a vida é curta e passa a correr!", lê-se na legenda das imagens.

