É atriz, será a eterna 'trinca espinhas' da telenovela 'Anjo Selvagem' e está de parabéns. Falamos, claro, de Paula Neves.

A artista completa 47 anos de idade este domingo, 17 de novembro, e assinalou a data na sua conta de Instagram.

"It’s my birthday and I cry if I want to, cryyyy if I want to. Só que estou feliz. Vou cozinhar e almoçar com a família e celebrar as 47 primaveras em casa", escreveu Paula Neves numa publicação onde mostra uma fotografia sua em frente ao espelho.

Leia Também: Paula Neves em casamento especial. "Que emoção"