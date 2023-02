Depois de Rúben da Cruz ter quebrado o silêncio através de um comunicado no qual diz ter sido vítima de "invasão de privacidade" e estar ainda sem acesso ao seu telefone, a namorada do DJ voltou a reagir publicamente.

Filipa Falcão, que na madrugada de sexta-feira tornou públicas mensagens que provam que Rúben a traiu com outra mulher, quis contrapor o comunicado do DJ e tornar pública a sua verdade.

"A ninguém foi vedado o acesso ao telemóvel, o telemóvel está em casa como sempre esteve. Se o dono do mesmo não o veio buscar, foi porque não quis", garantiu.

Tal como Rúben, também Filipa diz ter "noção e consciência" dos seus atos. "O meu ano também está a ser desafiante, visto que fui mãe e que acabei de descobrir que fui várias vezes traída", lamentou.

"A verdade que está entre quatro paredes é esta. Não há outra, infelizmente", continua, respondendo aos vários pontos referidos no comunicado do DJ.

"Durante dois anos usaram a minha imagem e a do meu filho, com o meu consentimento, já o sei (não podia imaginar que levava com traições a torto e a direito), para se fazerem passar por algo que não são", atirou.

Por fim, Filipa justificou o facto de ter tornado a situação pública, partilhado as mensagens na sua conta e mais tarde, tendo acesso ao telefone de Rúben, no Instagram do próprio. "Só quis demonstrar quem realmente é essa pessoa. Porque eu própria também não sabia. Burra, ingénua, já o sei", terminou.

Rúben da Cruz e Filipa Falcão são pais de uma menino, que completa um ano de vida este domingo (dia 26 de fevereiro).



© Reprodução Instagram/ Filipa Falcão

Leia Também: Rúben da Cruz reage após traição e fala em "invasão de privacidade"

Leia Também: Saiba quanto já cresceu o Instagram de Rúben da Cruz após o escândalo