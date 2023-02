No meio de um enorme escândalo público, no qual viu exposta mensagens que provam que traiu a namorada e mãe do filho, Rúben da Cruz mostrou-se indiferente a toda a polémica e assinalou publicamente o aniversário do pequeno Salvador.

"Muitos parabéns, meu filho! Um Ano de ti. Sempre ao teu lado. O pai ama-te muito", declarou o DJ na legenda de um vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram, no qual revela momentos felizes passados ao lado do bebé.

Como forma de evitar comentários negativos, o antigo participante do 'Big Brother Famosos' desativou os comentários na publicação. Apenas os 'likes' ficaram visíveis, destacando-se os de figuras públicas como Pedro Teixeira, Marco Costa, José Carlos Pereira ou Rui Figueiredo.

Salvador resulta da relação de Rúben da Cruz com Filipa Falcão, que revelou publicamente na madrugada de sexta-feira ter sido traída pelo DJ.

Recorde-se que, depois de um comunicado onde Rúben dizia estar a ser vítima de "invasão de privacidade", Filipa veio a público repor a verdade e garantir que não confiscou o telemóvel do companheiro.

Leia Também: Sofia Ribeiro disposta a ir a tribunal depor contra Rúben da Cruz