Depois de ter vindo a público afirmar que também foi traída por Rúben da Cruz quando ambos namoraram, e assumir que ficou com graves problemas psicológicos à conta da toxicidade da relação, Sofia Ribeiro voltou a falar sobre o escândalo que envolve o DJ.

"Não estava à espera desta proporção toda que isto tomou, e que isto está a tomar", assumiu através de um conjunto de vídeos partilhados ao final da tarde de sábado na sua conta oficial de Instagram.

Sofia mostrou-se "muito orgulhosa com a solidariedade" que toda a polémica gerou entre as mulheres, que ficaram do lado de Filipa Falcão.

Filipa, namorada de Rúben da Cruz e mãe do filho de ambos, partilhou nas redes sociais um conjunto de mensagens trocadas entre o DJ e uma mulher com quem a traiu.

Quanto ao humor feito por influencers como Madalena Abecasis e 'A Pipoca Mais Doce', a atriz admite que se tem divertido muito mas faz questão de deixar a ressalva: "Por favor, riam-se, e muito, mas não se esqueçam do que está em causa. A violência, os maus-tratos, a desvalorização da mulher, a humilhação, o sofrimento".

Quanto ao comunicado feito por Rúben da Cruz a respeito do caso, disse apenas: "Confesso, ainda tinha alguma esperança (tonta) que mesmo de forma dissimulada, a segunda opção iria acontecer [Rúben da Cruz assumir que precisa de ajuda e não está bem psicologicamente]. Mas como, não é? Os crápulas nunca deixaram de o ser. Claro que culpabilizar a mulher maltratada e levada ao extremo seria sempre o 'modus operandi', afinal não se pode esperar mais de tão pouco".

Por fim, Sofia Ribeiro fez questão de voltar a mostrar o seu apoio a Filipa Falcão e assumiu até estar disposta a depor em tribunal contra o 'ex'. "E por aqui fico, não me vou pronunciar mais sobre este lixo todo, mas voltarei a fazê-lo num tribunal se a Filipa Falcão assim precisar", completou.

