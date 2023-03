Rúben da Cruz tem vivido dias agitados com uma polémica que deixou o país a falar dele. Uma traição do DJ foi exposta pela ex-companheira, Filipa Falcão, e até Sofia Ribeiro, com quem Rúben já namorou, se quis pronunciar.

Agora, e numa altura em que o assunto acalmou, o ex-concorrente do 'Big Brother' foi até ao Instagram para partilhar com os seguidores que está de viagem para Luanda, Angola, onde irá pôr música num espaço de diversão noturna.

Rúben irá atuar na capital angolana nos dias 3 e 4 de março e hoje, dia 2, mostrou-se no aeroporto, acompanhado do DJ WALGEE.



© Instagram/Rúben da Cruz



© Instagram/Rúben da Cruz

