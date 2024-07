O futebolista português Rúben Neves, que atualmente joga pelo Al-Hilal, casou-se numa (grande) cerimónia que decorreu em Veneza, em Itália.

No Instagram foram divulgadas algumas imagens deste momento único que contou com as atuações de Fernando Daniel, D’ZRT, Calema e do DJ Kura.

Veja nas publicações abaixo as imagens do casamento de Rúben Neves com Débora Lourenço.

© Instagram

Leia Também: Eddie Murphy casa-se com a namorada após terem ficado noivos em 2018