Rúben Neves casou-se com Débora Lourenço em Veneza, Itália, numa luxuosa festa que durou três dias e que contou com as atuações de Fernando Daniel, D'ZRT, Calema e do DJ Kura.

Após o momento único, o futebolista - que atualmente joga pelo Al-Hilal - manifestou-se numa publicação que fez na sua página de Instagram e onde se mostrou maravilhado.

"A viagem das nossas vidas. Três dias de sonho, três dias que ficarão na nossa memória para o resto da vida!! Sem palavras para ti, Débora Lourenço. Queres casar de novo para o ano?", disse o futebolista junto de um vídeo que reúne algumas imagens do casamento.

De referir que o casal tem três filhos em comum - Margarida, a mais velha, o segundo filho nasceu em 2019 e Mateo que nasceu em janeiro de 2021.