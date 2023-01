Entre os vários destaques no mundo cor de rosa, sem dúvida que a realeza britânica foi um dos temas mais mediáticos no decorrer desta semana.

Isto porque o príncipe Harry lançou o seu livro de memórias, 'Spare' ('Na Sombra'), na terça-feira, 10 de janeiro, e alcançou um recorde de vendas logo no primeiro dia.

Entre as várias revelações, falou da partida da mãe, a princesa Diana, disse que já escolheu o lugar onde quer ser enterrado quando morrer, e partilhou curiosidades sobre o pai, o rei Carlos III.

Um tema que não podíamos deixar passar em branco e, por isso, destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana, com a partilha de uma fotografia da capa da obra de Harry.

© Getty Images

De referir que em jeito de promoção ao livro, o príncipe esteve em vários programa de televisão. Em conversa com Stephen Colbert, no 'The Late Show', por exemplo, mostrou o colar que se partiu após a discussão com o irmão, William. Além disso, também voltou a recordar a mãe, a princesa Diana.

A discussão com o irmão foi dos temas mais comentados nas televisões. "Uma experiência bastante desagradável", disse, contando também que já não fala com William e com o pai há algum tempo.

Outro dos assuntos muito discutidos foi o facto de não ter viajado no mesmo avião que a restante família quando a rainha Isabel II morreu, em setembro do ano passado.

