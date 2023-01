O príncipe Harry fez as mais diversas revelações no seu livro biográfico, 'Na Sombra', e uma das conclusões mais evidentes é que a morte repentina da mãe, princesa Diana, o marcou profundamente.

O primeiro aniversário que celebrou após o acidente de Lady Di em Paris, cerca de duas semanas depois, permanece igualmente na memória do duque de Sussex, ainda mais porque recebeu um presente que lhe foi deixado pela mãe.

"Os aniversários eram sempre dias muito importantes em Ludgrove, porque todos os rapazes e a maioria dos professores eram apreciadores vorazes de doces. Era frequente haver uma luta violenta pelo lugar ao lado do aniversariante: só ficando aí havia a garantia de que receberíamos a primeira e a maior fatia do bolo. Não me lembro quem conseguiu ficar com o lugar ao meu lado", escreve, referindo-se ao colégio que à época frequentava.

" -Pede um desejo, Harry.

- Querem que peça um desejo? Está bem, desejo que a minha mãe esteja...

Depois, do nada...

- Tia Sarah?

A tia trazia uma caixa. - Abre-a, Harry

Desatei a fita e rasguei o papel de embrulho. Espreitei lá para dentro.

- O que...?.

- Foi a mamã que comprou para ti. Pouco antes de..

- Comprou em Paris?

- Sim. Paris.

Era um Xbox. Gostei da prenda. Adorava videojogos", completa.

