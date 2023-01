O príncipe Harry pode apenas ter 38 anos de idade, contudo, já se viu obrigado a pensar em diversos aspetos da vida inclusive... na sua morte.

No seu livro biográfico - 'Na Sombra' - que foi lançado hoje, o duque de Sussex revela que já escolheu o lugar onde gostava de ser enterrado quando morrer.

A decisão foi tomada há anos, antes deste ter partido para a guerra a serviço do exército britânico, no qual permaneceu durante 10 anos.

"Olhei em volta. Tínhamos andado bastante e estávamos mesmo a meio do Cemitério Real, com mais corpos à altura dos tornozelos do que o príncipe Hamlet. Agora que penso nisso... eu também não pedi para ser enterrado neste local? Horas antes de ter ido para a guerra, o meu secretário particular disse-me que tinha de escolher o local onde os meus restos mortais deviam ser depositados. 'No caso de acontecer o pior, Vossa Alteza Real... pois a guerra é algo incerto'", descreve no livro, enquanto lembra um encontro que teve com o pai, o rei Carlos III, e o irmão, o príncipe William, no funeral do avô, o príncipe Filipe.

"Havia várias opções. A Capela de São Jorge? A Cripta Real do Castelo de Windsor, onde o avô estava a ser sepultado naquele momento? Não, eu escolhi este lugar porque os jardins são bonitos e parece um local pacífico", sublinha, referindo-se aos jardins de Frogmore, próximos do Cemitério Real.

