Hoje, 10 de janeiro, foi lançada oficialmente a biografia do príncipe Harry, que tanto tem dado que falar nos últimos dias. São muitas as revelações que o filho mais novo do rei Carlos III e da princesa Diana faz, algumas bastante curiosas, diga-se de passagem.

Uma delas, referente ao soberano, dá conta de um hábito que Carlos III põe em prática todos os dias, a conselho do seu fisioterapeuta pessoal.

"As portas são todas iguais, os quartos comunicam uns com os outros. É fácil uma pessoa perder-se. Quem abrir a porta errada pode invadir o quarto do pai enquanto o seu criado de quarto o ajuda a vestir-se", escreve o príncipe, enquanto faz uma descrição do Castelo de Balmoral, propriedade da família real na Escócia.

"Pior, pode surpreendê-lo a fazer o pino. Este exercício foi-lhe prescrito pelo fisioterapeuta pessoal e é o único eficaz para as dores que tem constantemente no pescoço e nas costas. Sobretudo antigas lesões do polo", conta.

"Faz o pino todos os dias, apenas de boxers, apoiado contra a porta ou pendurada numa barra como o mais habilidoso dos acrobatas. Basta colocar o dedo mindinho na maçaneta para o ouvir implorar lá dentro: Não! Não! Não abra! Pelo amor de Deus, não abra!", completa.

