Se um dia o príncipe Harry foi muito próximo do pai, o rei Carlos III, o mesmo não se verifica agora. Foram vários os conflitos que 'minaram' a relação de pai e filho, sobretudo desde que Harry iniciou o relacionamento com Meghan Markle.

Contudo, destacam fontes do Daily Mail, o soberano não desistiu e quer recuperar a proximidade que tinha outrora com o duque de Sussex. Como tal, tem contado com o seu lado espiritual, realça-se.

"A fé sempre fez parte da vida de Carlos, é algo que sempre explorou, mas desde que se tornou rei que se tornou ainda mais importante", destacou a fonte em questão.

"Essa confiança na fé e contemplação silenciosa tem sido um conforto e uma ajuda para se adaptar ao papel de rei", continua.

Carlos III, inclusive, está pronto para fazer as pazes com o filho. "Carlos sente falta do filho. Continua a amar o Harry e quer que esteja próximo por razões pessoais - independentemente se ele e a Meghan quiserem ou não voltar às funções reais", sublinha.

"O Harry será sempre um filho muito amado para o Carlos. Ele tem fé de que poderá voltar. Sente falta da ligação que tiveram um dia. A porta sempre estará aberta para ele e para a família, não quer que anos de discórdia e desarmonia afetem o seu reinado", completa.

