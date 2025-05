Se a relação do rei Carlos III e do príncipe Harry já não estava boa, eis que chegou ao pior momento após a entrevista que o filho mais novo do monarca deu à BBC este mês.

"Ele vê coisas em todo o lado, assume as batalhas de toda a gente e é cansativo", notou uma fonte à revista Hello!.

"Não dá para viver em modo de batalha permanentemente. É um homem de 40 anos. É preciso parar de lutar com o mundo", realça.

Assim, ainda que Carlos III estivesse disposto a fazer as pazes com o filho, o mesmo não se aplica ao príncipe William. "A confiança nele é zero. A família sente que não é possível ter conversas privadas com o Harry", realça a mesma fonte.

Por seu turno, o autor real Robert Jobson apresenta uma perspetiva diferente. "O Harry deveria ter dito ao pai: 'Perdoa-me, entendi tudo mal. Errei, mas quero reconciliar-me'", considera.

"Se olharmos para as entrelinhas, o Harry estava claramente a tentar chegar ao pai. A única maneira de resolver isto e impedir que se torne o foco do reinado do rei é Carlos dar um tiro no escuro e dar a Harry uma última oportunidade", diz ainda.

"Acho que isso iria acontecer se ele não tivesse dito o que disse. O rei é alguém que entende o perdão e ele próprio cometeu erros. Se há alguém que pode perdoar, é ele", completa.

