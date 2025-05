A relação do príncipe William e do príncipe Harry está tão má que as pessoas mais próximas dos irmãos temem que o duque de Sussex não esteja presente na coração de William.

Os filhos do rei Carlos III não falam há dois anos e, segundo uma fonte do Page Six, é possível que Harry não veja o irmão a subir ao trono no futuro.

"Acho que não há volta a dar", disse a fonte a propósito da entrevista que Harry deu à BBC e na qual confessou que gostaria de fazer as pazes com o pai.

"Antes da entrevista pensamos: 'vá lá, William, dá o braço a torcer pelo teu irmão'. Mas agora parece que o Harry não aprendeu nada", realçou a mesma fonte.

Por seu turno, na perspetiva de Hugo Vickers, autor e amigo da família real, William deveria convidar Harry para a coroação, pelo menos na "teoria".

"Mas, sinceramente, ele faz o que quer. Não é obrigatório. O duque de Windsor não foi convidado para a coroação [da rainha Isabel II] em 1953. Isso gerou muita discussão", lembra.

Note-se que Harry afastou-se do núcleo sénior da família real em 2020 quando deixou o Reino Unido com a mulher, Meghan Markle. As polémicas entrevistas e a biografia que entretanto lançou consolidaram ainda mais este afastamento.

Leia Também: "Confiança zero." Apesar de esforços, Harry está mais afastado da família