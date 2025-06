Francisco Monteiro e Bárbara Parada têm vivido um namoro conturbado marcado por diversos rumores de términos e reconciliações.

Os dois ex-concorrentes de reality shows da TVI, que já se conheciam por terem amigos em comum, assumiram a relação depois de ambos terem participado no 'Big Brother - Desafio Final' (de 2024).

Desde então foram muitas as vezes em que eliminaram fotografias em conjunto das suas páginas de redes sociais, lançaram farpas aparentemente dirigidas um ao outro e chegaram até a assumir uma das ruturas - em julho de 2024.

Recentemente, a criadora de conteúdos digitais voltou a deixar no ar uma possível separação ao ser entrevistada por Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'.

"O coração como é que está? As coisas com o Francisco não deram?", quis saber o apresentador do programa matutino da TVI. "Está ótimo. Não quero falar sobre o assunto. Está tudo bem", respondeu Bárbara, recusando alongar-se sobre o tema.

"Não foi um início de namoro super incrível"

Mais recentemente, Bárbara Parada voltou à televisão e, desta vez, falou de forma clara sobre a relação com o vencedor de 'Big Brother 2023'. Em entrevista ao programa 'Bom Dia Alegria', apresentado por Merche Romero e Zé Lopes no canal V+ TVI, a criadora de conteúdos digitais assegurou que o namoro não terminou, mas confessou as dificuldades pelas quais o casal tem passado.

"Garanto-vos que este ano para nós não foi nada, nada fácil. Não foi um início de namoro super incrível, só mar de rosas. Mas, lá está, se estamos bem agora é porque, de facto, há amor. Porque o amor consegue vencer barreiras e se nós estamos agora de pé é mesmo graças a ele. E agora é construir", referiu.

Os planos para o noivado

Em fevereiro deste ano, Francisco Monteiro revelou em declarações à imprensa, na passadeira vermelha da 32.º Aniversário da TVI, que tem planos para pedir a namorada em casamento.

"Já sei como vou fazer o pedido", disse na altura, assumindo, ainda assim, que não tinha ainda definido uma data para colocar os 'joelhos no chão'. "O anel ainda não está escolhido, tenho de arranjar um patrocínio", ironizou ainda.

Ainda a respeito do casamento e sobre a possibilidade de o casal aumentar a família em breve, o agora comentador dos reality shows da TVI disse:

"Está nos meus planos, sempre disse isso. A Bárbara tem menos uns aninhos que eu. Se calhar tenho mais pressa nesse assunto, mas tem de ser o conjunto das nossas ideias e não só aquilo que eu quero. [...] Filhos? Têm de lhe perguntar a ela. Por mim, já tinha três".

Ainda no decorrer desta conversa com a imprensa, o cunhado de Cristina Ferreira afirmou que estaria "praticamente a viver" com Bárbara Parada, já que os dois passam muito tempo juntos na casa um do outro.