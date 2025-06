A ex-concorrente do 'Big Brother' Bárbara Parada esteve, esta sexta-feira, no programa 'Dois às 10', onde falou com Cláudio Ramos sobre vários assuntos da sua vida.

Focada na parte profissional, já que lançou a marca 'Eclética', a influencer acabou por responder, ainda que de forma superficial, à questão do apresentador sobre o seu namoro com Francisco Monteiro.

"O coração como é que está? As coisas com o Francisco não deram?", perguntou Cláudio.

"Está ótimo. Não quero falar sobre o assunto. Está tudo bem", respondeu Bárbara.

Bárbara e Francisco conheceram-se em 2024 e o namoro tem sido pautado por altos e baixos.

Veja aqui o momento.

Leia Também: "Senti um hate nas redes sociais como nunca. Não é fácil"