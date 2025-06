Bárbara Parada esteve esta sexta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI e conversou com Cláudio Ramos sobre o seu novo projeto, a marca de biquínis 'Eclética'.

Cláudio Ramos questionou a antiga participante do 'Big Brother' sobre como é que lida com a fama, com as notícias que saem sobre si e sobre a pressão da imprensa e Bárbara garante:

"Já consigo lidar. Este ano fomos um bocado perseguidos, foi um exagero diariamente, sempre a inventarem ou a suporem o que seja.

Este ano, a nível das redes sociais, senti um hate (ódio) como nunca tinha sentido, não é fácil mas estou a tratar disso. Eu leio mas bloqueio", afirmou.

