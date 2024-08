Bárbara Parada esteve hoje à conversa com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'. Questionada sobre o seu relacionamento com Francisco Monteiro, que passou por uma crise recentemente, a antiga concorrente do 'Big Brother' notou que foi preciso colocar limites de ambas as partes para que o namoro tivesse futuro.

"É um menino traquina, mas com um coração do tamanho do mundo. É genuinamente boa pessoa e isso é uma coisa que me cativa muito. É uma pessoa intensa em todos os sentidos e atua sempre para o bem. Tem os valores no sítio certo", realça.

Falando da fase em que estiveram separados, embora que por pouco tempo, notou: "Não precisávamos de ter exposto isso, mas acho que todos os casais passam por fases melhores e piores. Foi um dia que gerou tudo. Não foi pelos motivos que as pessoas pensam, não foi pelos vídeos".

