Um mês depois de terem oficializado o seu namoro, Francisco Monteiro e Bárbara Parada separaram-se, conforme foi noticiado pela imprensa cor-de-rosa no passado mês de julho. No entanto, os dois ex-concorrentes do 'Big Brother' decidiram dar uma nova oportunidade ao seu amor.

A confirmação foi dada pelo próprio Zaza, apelido de Francisco, durante uma chamada telefónica com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 7 de agosto, na TVI.

"Há uma nova oportunidade", afirmou Francisco deixando o apresentador com um sorriso estampado no rosto.

