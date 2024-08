Bárbara Parada destacou algumas imagens captadas durante o mês de julho e houve uma fotografia que chamou logo a atenção.

Isto porque a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou-se junto de um homem que, pela tatuagem que tem na perna, dá para perceber que é Francisco Monteiro.

"Julho foi tão bom que merece um dump. Gratidão", disse na legenda da partilha.

© Instagram_barbaraparada5

As reações não tardaram a chegar. "Essa tatuagem não engana ninguém", comentou um seguidor. "Se eles voltaram só prova o quanto são ridículos", escreveu outro. "Ela apenas fez uma retrospectiva com fotos do mês de julho, e nessa altura namorava o Monteiro. Se voltaram? É possível, mas o que vejo é apenas um resumo do mês de julho", pode ainda ler-se entre as mensagens.

De recordar que foi no dia 17 de julho que Francisco Monteiro anunciou o fim da relação com Bárbara Parada. Agora, tudo leva a acreditar que deram uma nova oportunidade ao amor.

