"Farta" do falatório, sobretudo sobre a sua relação entretanto terminada com Francisco Monteiro, Bárbara Parada decidiu quebrar o silêncio.

A ex-concorrente do 'Big Brother' manifestou-se publicamente através das stories da sua página de Instagram, tendo começado por falar da fama que ganhou com a participação no reality show.

"Há dois anos que sou mais conhecida do que o que estava habituada e foi efetivamente um choque, mas sempre lidei muito bem com toda a opinião pública, quer seja negativa, quer seja positiva. Ignorei e segui a minha vida", disse.

"[...] Estive em dois reality show onde era gravada 24/7, onde toda a gente que acompanhou conseguiu perceber os meus valores, e tenho os valores no sítio certo tanto como uma educação que se muitos fossem igual a mim neste aspeto o mundo era melhor, e digo isto sem qualquer humildade porque não sou perfeita mas disto tenho a certeza. Sou uma pessoa muito justa", acrescentou.

© Instagram_barbaraparada5

Falando do curto namoro com Francisco Monteiro, partilhou: "Desde que assumi o meu relacionamento com o Francisco que tanto eu como ele recebemos mensagens [a dizer] que sou uma aproveitadora, que quero fama. Ignoro".

De seguida, lamentou os "comentários que são feitos constantemente em canais de televisão por pessoas que são simplesmente parasitas da sociedade".

© Instagram_barbaraparada5

Bárbara Parada diz estar "desiludida com esta sociedade machista". "Dá-me pena que em pleno julho tenho de me vir justificar perante estas situações todas. Tenho 23 anos e por acaso agora raramente saio à noite, e se quisesse sair todos os dias, saía todos os dias, não sou menos nem mais por sair ou não", escreveu ainda, recordando depois os "complexos" que "desde miúda teve com o seu corpo".

"Mas hoje em dia sinto-me melhor que nunca. Não sou perfeita mas, acima de tudo, aceitei-me como sou e gosto do que vejo. Super contente comigo mesma por ir para a praia com os meus amigos e mostrar-me de biquíni, tirar fotos de biquíni. Adoro e tiro caso esteja solteira, casada, mãe ou viúva", destacou.

Bárbara Parada afirmou depois que "é uma mulher totalmente independente" e "não precisa de ninguém para nada".

© Instagram_barbaraparada5

"Será que a minha relação só irá ser aceite se namorar com um sem abrigo? Será que se não tivesse qualquer tipo de vaidade era mais aceite? Ou será que esses comentários não passam da vossa inveja e frustração?", questionou.

© Instagram_barbaraparada5

Por fim, realçou que "é ser um ser humano normal com família normal que também lê e ouve tudo".

© Instagram_barbaraparada5

