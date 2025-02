Francisco Monteiro foi um dos convidados para a Gala do 32.º Aniversário da TVI. O vencedor de 'Big Brother 2023' e agora comentador dos reality shows do canal, falou com a imprensa e deu alguns detalhes sobre o seu relacionamento com Bárbara Parada.

Começou por dizer aos jornalistas que foi sozinho para o evento, pois a namorada "estava num jantar com a família e amigos". Importa referir que nenhum ex-concorrente de reality shows foi convidado para o evento, com a exceção dos que atualmente desempenham o papel de comentadores.

Logo de seguida, e questionado sobre os rumores que têm surgido relativamente à sua relação, Francisco Monteiro assumiu "estar a lidar melhor" com os mesmos.

"Houve uma altura em que lidei muito mal com isso, foi na altura em que estava a perceber como é que isto funcionava. Eu nem percebia como é que me podiam tirar fotografias sem pedir o meu aval", revelou.

"Depois explicaram-me como é que funciona o processo e, hoje em dia, já lido muito melhor com isso. É difícil, mas tento afastar-me um bocadinho e ter menos reações", explicou ainda.

Francisco Monteiro está pronto para dar o próximo passo?

Durante a entrevista, o comentador disse à imprensa que "está praticamente a viver" com Bárbara Parada.

"Passamos a maior parte do nosso tempo juntos e está tudo ótimo", assumiu. "Filhos? Têm de lhe perguntar a ela. Por mim, já tinha três", brincou ainda.

Relativamente ao casamente, Francisco parece estar pronto para dar o próximo passo com Bárbara.

"Está nos meus planos, sempre disse isso. A Bárbara tem menos uns aninhos que eu. Se calhar tenho mais pressa nesse assunto, mas tem de ser o conjunto das nossas ideias e não só aquilo que eu quero".

Ainda assim, o pedido já está pensado.

"Já sei como vou fazer o pedido", assumiu, referindo não saber quando o irá colocar em prática. "O anel ainda não está escolhido, tenho de arranjar um patrocínio", brincou por fim.

Recorde-se que Francisco Monteiro e Bárbara Parada começaram a namorar em 2024, tendo enfrentado diversos altos e baixos.

