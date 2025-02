No passado sábado, 22 de fevereiro, decorreu, no Casino do Estoril, a Gala do 32.º aniversário da TVI. Diogo Amaral, como cara conhecida da estação, marcou presença e falou com o Fama ao Minuto.

Começámos por questionar o ator sobre a recente vida de casado. Diogo Amaral.

"Está a ser tudo ótimo. Eu achava que a vida de casado não ia mudar nada e, de facto, não muda assim grande coisa. Só a decisão", começou por explicar ao Fama ao Minuto.

"Foi uma excelente decisão que nós tomámos e eu sou um homem casado muito feliz", rematou. "Tens consciência de que tomaste uma decisão e acho que é só isso que muda. E é muito giro!"

Atualmente, Diogo Amaral pode ser visto na novela 'A Fazenda', mas garantiu-nos que tem novos projetos para breve. "Haverão outras coisas. Ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas vêm muitas coisas, felizmente", contou-nos.

Além de ser ator, tem-se dedicado cada vez mais às redes sociais, fazendo vídeos em família ou mesmo sozinho, sempre com um toque de humor.

"Não quero, de todo, ser o novo Kapinha", brincou. "Faço o que me apetece. Foi algo espontâneo. Às vezes, publico umas coisas mais parvas, outras menos parvas. A Célia aparece com ou sem autorização", riu-se.

Por fim, deixou-nos a indicação: "Sempre que escrevem algo, eu vejo-me obrigado a corrigir-vos e acho que podíamos acabar com isso", brincou, esclarecendo que o Fama ao Minuto 'deve' escrever Célia Athayde Amaral quando se referir à mulher, também atriz, Jessica Athayde.