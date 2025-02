Francisco Monteiro esteve na Gala de Aniversário da TVI, que decorreu no Casino do Estoril, o passado sábado, 22 de fevereiro.

Como se deve recordar, Francisco foi o grande vencedor de 'Big Brother 2023' e é agora comentador dos reality shows da TVI.

À imprensa, falou sobre Miguel Vicente, atual concorrente da atual edição de 'Secret Story - Desafio Final', e com quem teve diversos desentendimentos aquando da participação de ambos no 'Desafio Final' de 2024.

"É difícil comentar. Acho que é notório, para quem assiste, que o programa é quase todo à volta dele. Um bocadinho à volta da Inês [Morais] também, mas sobretudo à volta dele. Não sei se isso é muito positivo ou muito negativo", considerou.

Os jornalistas quiseram então saber se Francisco tinha alguma opinião sobre a prestação do concorrente algarvio. Ao que o comentador respondeu: "Enche-me zero as medidas. Mas ele tem muitas pessoas que gostam dele e tem uma equipa muito forte".

Francisco Monteiro revelou ainda que Miguel "nunca tentou falar com ele" já fora do programa. "Se ele é o primeiro a dizer que lá dentro é um jogo e cá fora é a vida real, então não faria sentido nenhum que ele viesse falar comigo", explicou.

De recordar que, na edição de 2023 de 'Desafio Final', Francisco Monteiro desistiu do jogo, em parte devido aos confrontos com Miguel Vicente.

