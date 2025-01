Será uma resposta ao rumor que fala no fim do namoro com Bárbara Parada?

Francisco Monteiro usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para partilhar uma mensagem enigmática, que mais parece um lançar de farpas. "Posso parecer sujo, mas serei sempre limpo. Há quem pareça limpo, mas não poderia ser mais sujo", declarou o vencedor de 'Big Brother 2023' ao recordar uma fotografia da sua passagem pelo programa 'Congela'. Ao que tudo indica, a mensagem do agora comentador dos reality shows da TVI estará relacionada com o rumor que dá conta de que está separado de Bárbara Parada. Até ao momento, Francisco e Bárbara não reagiram à especulação. Porém, foram eliminadas as fotografias que os dois tinham em conjuntos nas redes sociais.