"Esta saída soube a liberdade", assegurou Cláudio Alegre esta segunda-feira, 20 de janeiro, ao conversar com os jornalistas horas depois de ter sido expulso do 'Secret Story - Desafio Final'.

"Sou uma pessoa muito ativa, aqueles tempos silenciosos na casa faziam com que pensasse em tudo o que estava cá fora", disse, explicando que não se sentia "farto" do jogo, mas sim pouco ativo.

Uma saída com a 'imagem limpa'

Cláudio Alegre saiu do 'Desafio Final' com a imagem limpa, algo que não tinha como objetivo e que, garante, é apenas resultado de uma mudança interior.

"Mesmo que ficasse mais tempo, iria manter a mesma postura. Podia haver uma ou outra coisa que me ia tirar do sério, mas não reagiria como reagi há oito anos", assegurou.

Diferente do Cláudio que há oito anos entrou o 'Secret Story 6', o algarvio mostra-se confiante de que não desiludiu ninguém:

"Acho que não desiludi ninguém, as pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que tenho esses dois lados. Obviamente que tenho uma maturidade bem diferente da que tinha com 24 anos. O jogo não se proporcionou a isso. Se acabasse por existir algum tipo de confronto, claro que iria também reagir e responder, mas não da mesma forma que há oito anos".

O objetivo do empresário era agora "viver novamente a experiência", desafiar-se e divertir-se, mas agora como um "homem mais maduro".

"Entro no primeiro programa anónimo, agora tenho uma certa exposição e as coisas mudaram. A verdade é que entro um homem mais maduro. Passaram oito anos, já não sou aquele miúdo imaturo que achava que podia dizer tudo o que pensava por ter o coração ao pé da boca. Sou um homem diferente, a mesma essência, mas maturidade diferente", realçou.

"Estou feliz, porque saio e acho que não fiz nada de mal, não desrespeitei ninguém, não faltei ao respeito, não fui malcriado e saio com a sensação de que gostei de todos e todos gostaram de mim", enalteceu ainda.

O que mudou nos reality shows? "A dinâmica é forçada"

"Mudou tudo. É tudo mais silencioso", disse ao ser questionado sobre o que mudou, oito anos depois, nos reality shows em Portugal.

Cláudio explica que atualmente "a dinâmica é forçada", algo com que não se identifica tanto. "O que sentia é que durante o dia não existia grande coisa e à noite era algo pouco natural, forçado, para dar conteúdo a comentadores, à cadeira quente."

"Na minha altura era mais natural, éramos mais puros, mais naturais, falávamos com o coração ao pé da boca", referiu.

"Se necessitasse, iria recorrer a um psicólogo dentro da casa"

Cláudio Alegre assumiu ter passado por um período delicado a nível psicológico meses antes de entrar no 'Desafio Final'.

"Fui-me muito abaixo com a perda da minha avó e o meu emocional não ficou a 100%, daí fazer acompanhamento [psicológico]", contou, assegurando, contudo, que não sentiu estar a correr nenhum risco ao entrar no reality show após este período delicado.

"Não [corria nenhum risco ao entrar], porque estes programas têm psicólogos a quem podemos recorrer. Apesar de eu não ter recorrido, estava bem presente que, se necessitasse, iria recorrer a um psicólogo dentro da casa", apontou.

Os motivos da separação de Cristiana Jesus

"A Cristiana apoiou-me a 100% para eu participar nesta experiência, ela tinha algum receio por eu estar mais frágil mas… nada que não se aguentasse bem", contou a respeito da mulher.

O agora ex-concorrente de 'Desafio Final' esteve separado da mulher, Cristiana Jesus, com quem fez as pazes recentemente. O casal decidiu dar uma nova oportunidade ao amor.

"Acho que sempre estivemos na nossa melhor fase, isto [separação] faz parte. Nos casais nem tudo é perfeito, com filhos e trabalho... e nós trabalhamos juntos , estamos 24 horas um com outro, temos tudo em conjunto", referiu.

Quanto aos motivos que levaram à separação, que diz ter durado "pouco tempo", o empresário explicou: "Simplesmente por tudo, trabalho, desgaste emocional, a rotina... Foi apenas isso. Decidimos que isso seria bom para a nossa relação. Na verdade, acho que foi super bom. Se não, não estávamos aqui".

Sobre a possibilidade de aumentar a família, Cláudio diz estar "fora de questão" dar um irmão ao pequeno Guilherme. O menino, de quatro anos, ficou emocionado e "eufórico" por voltar a ver o pai, ainda que apenas em videochamada.

"Fiz uma videochamada esta manhã, ele ficou super emocionado", revelou, dando conta de que Guilherme pediu para que o pai fosse a correr para o Algarve e o fosse buscar cedo à escola.

