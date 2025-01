Dias depois de ter surgido na imprensa cor de rosa o rumor de que teria chegado ao fim o namoro entre Bárbara Parada e Francisco Monteiro, a ex-concorrente do 'Big Brother' viajou para Paris.

Bárbara está em França na companhia de uma amiga, decidida a conhecer a cidade de Paris e a mostrar toda a sua sensualidade nos looks eleitos para a ocasião, tal como revelam as fotografias (disponíveis na galeria) que tem partilhado com os fãs.

Já Francisco Monteiro continua por Portugal, dedicado ao trabalho como comentador do 'Secret Story - Desafio Final'... e sem resistir a lançar algumas farpas.