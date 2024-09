O príncipe Harry não deverá voltar a exercer funções reais, sem que o irmão William lhe faça um "pedido de desculpas".

A informação é avançada, em exclusivo, pelo The Mirror, que cita fontes próximas do Duque de Sussex, e que refere que o filho mais novo do rei Carlos está focado em "ter sucesso na sua vida" nos EUA, decisão da qual diz não se ter arrependido. Recorde-se que Harry rumou a outro continente depois de ter abdicado dos seus direitos reais.

Porém, acrescentam as mesmas fontes, este está disposto a assumir um papel temporário para "ajudar a família" caso seja solicitado pelo Rei.

Recorde-se que a relação de William e Harry ficou ainda mais fragilizada depois do livro de memórias que o Duque de Sussex escreveu e onde teceu duras críticas à família real.

Harry, de 39 anos, atacou os membros mais próximos da sua família e acusou o Rei Carlos III e o Príncipe William de estarem desesperados por abandonar a família real.

