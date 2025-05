Como o Fama ao Minuto já tinha destacado, Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram a assistir ao concerto que Beyoncé realizou no Estádio SoFi em Los Angeles, na sexta-feira, 9 de maio. A duquesa de Sussex fez uma partilha no Instagram com imagens captadas durante o espetáculo, e realçou um pormenor no look do marido.

Harry vestiu-se a rigor para o concerto, tendo levado um chapéu que homenageava os amores da sua vida: os filhos, Archie, de seis anos, e Lili, de três, e ainda a mulher Meghan Markle. E tinha ainda vários detalhes simbólicos.

Na parte de dentro do chapéu estava escrito: "Archie, Lili, meu amor." Além disso, tinha estampada a bandeira americana, onde o casal reside atualmente, a bandeira da Califórnia - onde têm uma casa e de onde a mulher é natural -, a bandeira britânica - para homenagear o seu país natal - e ainda um contorno de África - onde participou em projetos de caridade.

© Instagram_meghan