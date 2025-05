Meghan Markle não deixou passar em branco o Dia da Mãe, que foi assinalado em diversos países do mundo no último domingo (11 de maio).

A esposa do príncipe Harry resolveu neste dia divulgar publicamente uma rara fotografia na qual surge com os dois filhos, Archie, de seis anos, e Lilibet, de três.

"Feliz Dia da Mãe! Um brinde a [conseguir] lidar com tudo isto com alegria", começou por referir na legenda da imagem, na qual aparece com os dois rebentos ao colo ao mesmo tempo.

"E estas duas preciosidades - que ainda tentam escalar a 'montanha da mamã', enchem-me de beijos e fazem de cada dia a aventura mais memorável... ser vossa mãe é o maior privilégio da minha vida.

"Também 'vos amo mais do que todas as estrelas do céu, todas as gotas de chuva e todo o sal de todas as batatas fritas do mundo'", terminou, citando os seus meninos.

