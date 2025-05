Hoje é um dia especial para Meghan Markle e o príncipe Harry. O casal completa esta segunda-feira, 19 de maio, sete anos de casamento.

A data especial foi assinalada nas redes sociais da ex-atriz, que agradeceu todos os que sempre acreditaram neste amor.

"Sete anos de casamento. Uma vida inteira de histórias.

Obrigado a todos (seja ao nosso lado ou de longe) que nos amaram e apoiaram ao longo da nossa história de amor - nós agradecemos", escreveu.

Às suas palavras, Meghan Markle juntou ainda um quadro com fotografias únicas que ao longo destes sete anos de união marcaram a história do casal. Entre as várias imagens destacam-se fotos com os dois filhos do casal, Archie, que nasceu em 2019, e Lilibet, nascida em 2021.

