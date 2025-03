Desde que regressou ao Instagram - algo que aconteceu no início deste ano - que Meghan Markle tem vindo a partilhar diversas imagens da sua vida familiar e profissional.

Esta semana, por exemplo, publicou um retrato no qual posa com os dois filhos: o príncipe Archie, de cinco anos, e a princesa Lilibet, de três, na sua casa na Califórnia.

Archie, que mostra a sua personalidade mais traquina no registo, não passou despercebido com o seu cabelo ruivo que herdou do pai, o príncipe Harry.

Houve mesmo quem comentasse que o menino era a versão mini do pai.

