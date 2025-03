Meghan Markle tem sido, cada vez mais, uma presença assídua no Instagram.

Esta segunda-feira, 24 de março, a duquesa de Sussex partilhou um registo amoroso ao lado dos filhos, Archie e Lilibet.

A publicação foi feita em colaboração com a página da sua marca, As Ever.

"Todos os dias são uma história de amor", escreveu a duquesa.

De recordar que as crianças são fruto do casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry.

Ora veja a partilha.

