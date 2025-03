Desde a estreia de 'Com amor, Meghan', a série que acompanha as paixões pela cozinha e decoração de Meghan Markle, que muitos a têm comparado com a atriz, Gwyneth Paltrow.

Na verdade, muitos internautas têm deixado comentários com mensagens negativas sobre a duquesa, tais como: "A Gwyneth é tão genuína. Que lufada de ar fresco quando comparada com Markle".

Mas afinal, quem criou a ideia de que Meghan estava a tentar imitar a atriz ou mesmo que as duas tivessem algum tipo de desentendimento?

Para quem tivesse dúvidas, eis que Gwyneth faz uma rara partilha nas redes sociais esta terça-feira, 25 de março.

A atriz tinha aberto uma caixinha de perguntas no seu Instagram e respondeu a um seguidor que tinha colocado a questão: "Estás a par da discussão que as redes sociais dizem que tu e a Meghan Markle têm?"

Gwyneth Paltrow, para acabar de vez com as alegações, respondeu com um vídeo. "Não sei mesmo do que estás a falar. Não compreendo. Tu compreendes?", perguntou virando a câmara e mostrando Meghan Markle na sua cozinha, a comer uma fatia de tarte.

A duquesa de Sussex, por seu turno, já partilhou o vídeo na sua conta de Instagram.

Parece que as duas não têm qualquer problema uma com a outra e até se dão bastante bem! Ora clique na galeria e veja o vídeo.

